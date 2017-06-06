Центр Русского мира откроется в Сирии
Центр Русского мира будет открыт в Дамаске, рассказал посол Сирии в России Риад Хаддад.
По его словам, открытие центра запланировано через несколько месяцев.
Дипломат отметил, что власти в Сирии уделяют особое внимание развитию русского языка и культуре, а также рассказал, что русский язык стал вторым после арабского для изучения в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости».
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