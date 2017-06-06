Центр Русского мира откроется в Сирии

Центр Русского мира будет открыт в Дамаске, рассказал посол Сирии в России Риад Хаддад.

По его словам, открытие центра запланировано через несколько месяцев.

Дипломат отметил, что власти в Сирии уделяют особое внимание развитию русского языка и культуре, а также рассказал, что русский язык стал вторым после арабского для изучения в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости».