Центр реабилитации животных построили в Подмосковье
В подмосковном Подольске построили многофункциональный центр реабилитации бездомных животных «Юна».
Уточняется, что Центр площадью 1,5 тысячи квадратов, расположенный около деревни Кутьино, построили по индивидуальному проекту.
На реабилитации в нем одновременно смогут находиться сто восемьдесят животных.
Специально для собак построили площадки для выгула, а также вольерный комплекс.
Кошки же будут находиться в теплых вольерах.
Кроме того, на территории Центра находится ветклиника, которая сможет принимать до пятидесяти животных в день.
Благотворительный фонд «Абсолют - помощь» получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Открытие центра планируется уже этой весной, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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