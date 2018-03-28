Центр реабилитации животных построили в Подмосковье

В подмосковном Подольске построили многофункциональный центр реабилитации бездомных животных «Юна».

Уточняется, что Центр площадью 1,5 тысячи квадратов, расположенный около деревни Кутьино, построили по индивидуальному проекту.

На реабилитации в нем одновременно смогут находиться сто восемьдесят животных.

Специально для собак построили площадки для выгула, а также вольерный комплекс.

Кошки же будут находиться в теплых вольерах.

Кроме того, на территории Центра находится ветклиника, которая сможет принимать до пятидесяти животных в день.

Благотворительный фонд «Абсолют - помощь» получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Открытие центра планируется уже этой весной, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».