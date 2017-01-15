Центр Помпиду в Париже реконструируют за 100 миллионов евро
Руководство Парижа заявило о планах по ремонту Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. Масштабная реконструкция начнется в 2018 году и будет стоить 100 миллионов евро.
Во время реконструкции экспозиция Центра будет доступна для посетителей, сообщает "Интерфакс". Закрывать музей не планируется. При этом ремонт может продлиться до 2020 года. Масштабное мероприятие приурочено к 40-летию Центра.
Центр Жоржа Помпиду известен своей экстравагантной архитектурой. Все коммуникации здания находятся снаружи, составляя главный фасад. Облик музея вызывает споры архитекторов по всему миру. Власти Парижа отмечают, что реконструкция не затронет знаменитый фасад здания.
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