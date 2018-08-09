Центр Петербурга застроят новыми платными парковками
В центре Петербурга в 25 раз увеличат количество платных парковочных мест.
Отмечается, что общее количество платных парковок составит 62 тысячи мест.
Пилотный проект платных парковок действует с 2014 года, единое парковочное пространство между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной Фонтанки создано в 2015 году.
С лета этого года власти смогут начислять штрафы за неоплату парковки, передает «Санкт-Петербург».
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