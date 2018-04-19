Центр Москвы перекроют из-за репетиций Парада Победы

В Москве начинается традиционная подготовка к Параду Победы, в связи с чем в центре столицы будут перекрываться некоторые улицы.

Так, участки между Триумфальной площадью и Моховой улицей, улицами Большая Никитская и Тверская будут закрыты 23 и 26 апреля, а также в утренние часы 6 и 9 мая.

Кроме того, вечером 26 апреля и 3 мая, а также с 10:40 утра 6 мая будет закрыт проезд по Красной и Боровицкой площадям, Кремлёвской набережной, Новинскому бульвару, улицам Тверская, Моховая, Садовая-Кудринская, Воздвиженка и Новый Арбат.

20 апреля с 22:00 автомобилистам не стоит рассчитывать на проезд по парадной площадке полигона в Алабине, по Киевскому шоссе, по Минскому шоссе, участку МКАД между Минским и Рублёвским шоссе, участку МКАД от Киевского шоссе до Рублёвского.

Кроме того, движение будет перекрыто по улицам Осенней, Крылатской и Нижние Мневники. Движение по перечисленным улицам будет открываться по мере продвижения военной техники, сообщает Life.

Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади, а программа мероприятия, как всегда, держится в строжайшем секрете.