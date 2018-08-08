Центр Москвы и аэропорт «Внуково» свяжут прямым автобусным рейсом
В Москве в ближайшие дни начнет курсировать автобус по маршруту станция метро «Китай-город» - аэропорт «Внуково».
Новый рейс получил номер H11.
Также в мэрии сообщили, что с 1 сентября автобус Н3 (маршрут станция метро «Китай-город» - Уссурийская улица) будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы в него могли сесть прибывающие пассажиры с трех вокзалов, передает «НСН».
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