Центр Кудрина выявил причины провала реформ в России

Центр стратегических разработок бывшего министра экономики Алексея Кудрина назвал причины неудач экономических реформ в стране.

По мнению экспертов центра, к краху реформ привели административные барьеры, недостаточная проработка и размытость полномочий, а также лоббисты. Соответствующий вывод был сделан на основе анализа ряда документов в числе которых майские указы президента, Стратегия-2020 и приоритетные национальные проекты.

Специалисты центра предложили несколько способов усовершенствования стратегического планирования, отметив при этом, что позиции во власти должны быть согласованы. В противном случае в реализации итогового документа не будет заинтересованности, сообщает РИА ФедералПресс.