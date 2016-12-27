Центр Кудрина выявил причины провала реформ в России
Центр стратегических разработок бывшего министра экономики Алексея Кудрина назвал причины неудач экономических реформ в стране.
По мнению экспертов центра, к краху реформ привели административные барьеры, недостаточная проработка и размытость полномочий, а также лоббисты. Соответствующий вывод был сделан на основе анализа ряда документов в числе которых майские указы президента, Стратегия-2020 и приоритетные национальные проекты.
Специалисты центра предложили несколько способов усовершенствования стратегического планирования, отметив при этом, что позиции во власти должны быть согласованы. В противном случае в реализации итогового документа не будет заинтересованности, сообщает РИА ФедералПресс.
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