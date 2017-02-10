Центр Кудрина назвал главные проблемы законов РФ

Частые изменения законодательства РФ мешают гражданам и бизнесу, говорится в новом исследовании Центра стратегических разработок Алексея Кудрина под названием «Статистический анализ федерального законодательства».

Согласно данным исследования, количество принимаемых инициатив стабильно растет в подавляющем большинстве отраслей права.

По мнению экспертов, граждане не успевают отследить, соблюдают ли они законы в условиях, когда «правила игры» меняются каждый день. Кроме того, «постоянные изменения существенно ограничивают возможности планирования для бизнес-структур».

Исследование показало, что самым нестабильным документом является Кодекс об административных нарушениях.

В докладе говорится, что для борьбы с нестабильностью законов, необходимо частично ограничить или ввести мораторий на изменение законов. Кроме того, эксперты предлагают корректировать законы не внесением поправок, а через суды. Еще один вариант борьбы с нестабильностью - развитие механизмов фильтрации некачественных инициатив. Об этом сообщает «ФедералПресс».

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