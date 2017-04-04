Цена на газ в России может стать единой для всех регионов
Письмо заместителя главы «Газпрома» Валерия Голубева к замминистра энергетики Кириллу Молодцову получило огласку.
В нем говорится, что «Газпром» подготовил для рассмотрения Минэнерго несколько пунктов новой программы, сред которых - выравнивание тарифов на газ во всех регионах страны, а также для бизнеса и населения, передает РБК.
«Газпром» также предлагает ввести адресную помощь малоимущим категориям населения, а заодно - разрешить ему продавать газ со скидкой, как это сейчас делают частные компании, занявшие в последние годы 35% от внутреннего рынка.
Прежде чем документ с предложением получат в Минэнерго, оно должно пройти через Федеральную Антимонопольную Службу (ФАС) и Министерство энергетического развития (МЭР).
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