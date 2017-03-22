Цена нефти упала ниже 50 долларов
Впервые за четыре месяца цена нефти марки Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель.
Так, цена майских фьючерсов на нефть указанной марки на лондонской бирже ICE Futures снизилась до 49,95 доллара за баррель. Нефть марки WTI подешевела на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) до 47,29 доллара за баррель, передает «Интерфакс».
Падению цен способствовали сообщения об увеличении коммерческих запасов нефти США почти на пять миллионов баррелей. В настоящее время Штаты располагают запасами, объем которых составляет 533 миллиона баррелей.
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