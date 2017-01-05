Цена нефти марки Brent выросла до 57,15 доллара за баррель
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в четверг, 5 января цена нефти марки Brent по состоянию на 18:00 выросла на 1,22 процента и составила 57,15 доллара за баррель.
Цена нефти WTI на Нью-йоркской товарной бирже выросла на 1,24 процента и составила 53,92 доллара за баррель, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
Аналитики связывают рост нефтяных котировок с уменьшением коммерческих запасов топлива в США и ожидании от уменьшения объемов добычи в соответствии с соглашением стран-экспортеров.
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