Цена нефти марки Brent пробила отметку в 53 доллара за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent выросла на 2,2 процента и составила 53,4 доллара за баррель.

Нефть этой марки торгуется выше отметки в 53 доллара впервые с 19 октября 2016 года, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На фоне роста котировок нефти биржевой курс доллара снизился на 0,58 процента – до 63 рублей 77 копеек, а евро – на 0,36 процента – до 67 рублей 74 копеек.