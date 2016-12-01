Цена нефти марки Brent пробила отметку в 53 доллара за баррель
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent выросла на 2,2 процента и составила 53,4 доллара за баррель.
Нефть этой марки торгуется выше отметки в 53 доллара впервые с 19 октября 2016 года, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
На фоне роста котировок нефти биржевой курс доллара снизился на 0,58 процента – до 63 рублей 77 копеек, а евро – на 0,36 процента – до 67 рублей 74 копеек.
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