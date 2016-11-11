Цена нефти марки Brent опустилась ниже 45 долларов за доллар
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent снизилась на 1,8 процента и установилась на отметке 44,96 доллара за баррель.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
На фоне падения котировок нефти курс доллара на Московской бирже вырос до 65 рублей 79 копеек, а курс евро – до 71 рубля 73 копеек.
Следующая новость Никите Джигурде грозит депортация из России
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии