Цена нефти марки Brent опустилась ниже 45 долларов за доллар

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent снизилась на 1,8 процента и установилась на отметке 44,96 доллара за баррель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На фоне падения котировок нефти курс доллара на Московской бирже вырос до 65 рублей 79 копеек, а курс евро – до 71 рубля 73 копеек.