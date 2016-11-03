Цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 46 долларов впервые с 28 сентября

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent впервые с 28 сентября 2016 года опустилась ниже отметки в 46 долларов и составила 45,97 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов, - сообщает ТАСС.

На фоне снижения нефтяных котировок снижался и биржевой курс рубля. Так, вечером в четверг, 3 ноября доллара установился на отметке 63 рубля 78 копеек, а евро – на отметке 70 рублей 77 копеек.