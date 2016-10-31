Цена нефти марки Brent опустилась ниже 49 долларов за баррель впервые с 30 сентября
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цены на нефть устойчиво снижаются. Так, марка Brent подешевела на 1,5 процента и опустилась в стоимости ниже 49 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2016 года, составив 48,98 доллара за баррель.
- Нефть снизилась ниже 50 долларов за баррель, после того как нефтедобывающие страны в очередной раз не смогли договориться о заморозке и сокращении добычи. Консультации продолжатся до встречи ОПЕК и в ходе ее, а это может означать, что никакого решения в итоге выработано не будет, - цитирует ТАСС начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко.
По его словам, отскок цен произойдет не ранее среды, 2 ноября, когда будут опубликованы данные по запасам в США.
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