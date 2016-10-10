Цена нефти марки Brent впервые с октября 2015 года пробила отметку в 53 доллара

На фоне официального заявления президента РФ Владимира Путина о согласии России присоединиться к соглашению об ограничении объемов добычи нефти котировки «черного золота» в ходе торгов на Лондонской бирже ICE начали расти.

Так, нефть марки Brent по состоянию на 16:00 по московскому времени впервые с середины октября 2015 года превысила отметку в 53 доллара и составила 53,2 доллара за баррель, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Эксперты отмечают, что с момента соответствующего заявления российского лидера стоимость нефти выросла на 1,27 доллара или на 2,43 процента.