Цена нефти марки Brent впервые с октября 2015 года пробила отметку в 53 доллара
На фоне официального заявления президента РФ Владимира Путина о согласии России присоединиться к соглашению об ограничении объемов добычи нефти котировки «черного золота» в ходе торгов на Лондонской бирже ICE начали расти.
Так, нефть марки Brent по состоянию на 16:00 по московскому времени впервые с середины октября 2015 года превысила отметку в 53 доллара и составила 53,2 доллара за баррель, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
Эксперты отмечают, что с момента соответствующего заявления российского лидера стоимость нефти выросла на 1,27 доллара или на 2,43 процента.
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