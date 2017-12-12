Цена нефти Brent впервые с 2015 года превысила 65 долларов
Черное золото впервые с июня 2015 года взлетело выше 65 долларов за баррель на фоне приостановки работы крупного нефтепровода в Северном море.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале к 7:45 по Москве увеличились более чем на 1 процент - до 65,34 долларов за баррель.
Уточняется, что срок возобновления работы трубопровода, остановленного из-за обнаружения трещины, пока не называется, сообщает агентство Nation news.
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