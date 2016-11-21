Цена нефти Brent превысила отметку в 49 долларов за баррель
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent выросла на 4,55 процента и впервые с 1 ноября превысила отметку в 49 долларов за баррель, составив 49,02 доллара за бочку.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Эксперты отмечают, что повышение котировок на мировом рынке нефти связано с ожиданиями саммита ОПЕК, на котором картель, а также другие крупные экспортеры «черного золота» должны договориться об ограничении объемов добычи для стабилизации цен на топливо.
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