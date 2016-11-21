Цена нефти Brent превысила отметку в 49 долларов за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent выросла на 4,55 процента и впервые с 1 ноября превысила отметку в 49 долларов за баррель, составив 49,02 доллара за бочку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Эксперты отмечают, что повышение котировок на мировом рынке нефти связано с ожиданиями саммита ОПЕК, на котором картель, а также другие крупные экспортеры «черного золота» должны договориться об ограничении объемов добычи для стабилизации цен на топливо.