Цена нефти Brent превысила отметку в 49 долларов за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent выросла на 4,55 процента и впервые с 1 ноября превысила отметку в 49 долларов за баррель, составив 49,02 доллара за бочку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Эксперты отмечают, что повышение котировок на мировом рынке нефти связано с ожиданиями саммита ОПЕК, на котором картель, а также другие крупные экспортеры «черного золота» должны договориться об ограничении объемов добычи для стабилизации цен на топливо.

Новости по теме
Теги:
События: нефть
Следующая новость Глава ФНС отчитался Путину об увеличении налоговых поступлений в 2016 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО