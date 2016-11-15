Цена нефти Brent приблизилась к отметке в 46 долларов за баррель

На фоне ожиданий от соглашения ОПЕК и других крупных экспортеров нефти о сокращении объемов добычи цена на нефть на мировом рынке устойчиво растет.

Так, в ходе торгов на Лондонской бирже ICE нефть марки Brent подорожала на 1,51 доллара, цена барреля этой смеси достигла отметки в 45,94 доллара за баррель.

Положительная динамика рынка стала возможной благодаря политическим усилиям, предпринимаемым правительствами Катара, Алжира и Венесуэлы, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, Саудовская Аравия, Иран и Ирак, наоборот, не могут прийти к согласию относительно максимальных объемов добычи.