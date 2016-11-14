Цена нефти Brent опустилась ниже отметки в 44 доллара за баррель впервые с 11 августа
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в понедельник, 14 ноября цена нефти марки Brent впервые с 11 августа 2016 года опустилась ниже отметки в 44 доллара за баррель и составила 43,99 доллара.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Биржевые курсы доллара и евро на этом фоне существенно не изменились. Доллар на Московской бирже подорожал на 0,88 процента – до 66 рублей 30 копеек, евро, наоборот, подешевел на 0,38 процента – до 71 рубля 08 копеек.
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