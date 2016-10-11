Цена нефти Brent осталась выше 53 долларов за баррель
Нефть, подорожав в вчера до максимума за 2016 год, во вторник слабо корректируется вниз, однако Brent по-прежнему держится выше отметки в 53 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве снизились на 5 центов до 53,09 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 8 центов - до 51,27 доллара за баррель.
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