Цена нефти Brent осталась выше 53 долларов за баррель

Нефть, подорожав в вчера до максимума за 2016 год, во вторник слабо корректируется вниз, однако Brent по-прежнему держится выше отметки в 53 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве снизились на 5 центов до 53,09 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 8 центов - до 51,27 доллара за баррель.