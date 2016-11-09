Цена на нефть упала ниже 45 долларов на фоне выборов в США

Выборы в США и новости о лидерстве на них кандидата от республиканцев Дональда Трампа привели к снижению цен на нефть.

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 2% и составила 44,79 доллара за баррель.

Подешевели и декабрьские фьючерсы на нефть WTI. В ходе на Нью-йоркской товарной бирже их стоимость составила 43,6 доллара за баррель, сообщает агентство «Экономика сегодня».

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