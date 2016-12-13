Цена на нефть превысила 55 долларов за баррель
Мировые цены на нефть развернулись в негативную сторону из-за вернувшихся на рынок сомнений в эффективности решения о снижении добычи почти на 2 процента.
Февральский фьючерс на нефть Brent к 7:55 по московскому времени подешевел на 8 центов до - 55,61 долларов за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI снизилась к этому времени на 0,3 процента - до 52,66 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».
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