Цена на нефть превысила 55 долларов за баррель

Мировые цены на нефть развернулись в негативную сторону из-за вернувшихся на рынок сомнений в эффективности решения о снижении добычи почти на 2 процента.

Февральский фьючерс на нефть Brent к 7:55 по московскому времени подешевел на 8 центов до - 55,61 долларов за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI снизилась к этому времени на 0,3 процента - до 52,66 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».