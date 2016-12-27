Цена на нефть марки Brent выросла до 56,55 доллара за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже во вторник, 27 декабря цена на нефть марки Brent выросла на 1,16 процента - до 56,55 доллара за баррель.

Нефть марки WTI повысилась на 1,26 процента — до 53,69 доллара за баррель, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По мнению экспертов, рост котировок связан с ожиданиями уменьшения объемов добычи нефти, согласно достигнутому странами-экспортерами соглашению.