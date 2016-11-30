Цена на нефть марки Brent пробила отметку в 52 доллара за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent выросла на 9,93 процента и впервые с 24 октября 2016 года превысила отметку 52 доллара за баррель, составив 52,02 доллара. Нефть марки WTI подорожала на 9,55 процента — до 49,55 доллара за баррель.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ранее сообщалось, что на саммите ОПЕК в Вене было принято соглашение об ограничении производства нефти с 1 января 2017 года.

В течение десяти дней к ограничению объемов добычи должны присоединиться страны, не входящие в картель.