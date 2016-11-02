Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в среду, 2 ноября цена нефти марки Brent снизилась на 3,3 процента и впервые с 28 сентября 2016 года опустилась ниже отметки в 47 долларов, составив 46,54 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что снижение котировок связано с информацией об увеличении коммерческих запасов нефти в США в период с 21 по 28 октября на 14,44 миллиона баррелей, - сообщает ТАСС.

Одновременно со снижением цен на нефть падает и курс рубля. Так, в ходе торгов на Московской бирже доллар подорожал до 63 рублей 73 копеек, а евро – до 70 рублей 84 копеек.