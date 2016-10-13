Цена на нефть марки Brent впервые с 4 октября опустилась ниже отметки в 51 доллар

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в четверг, 13 октября цена на нефть марки Brent снизилась на 1,1 процента и составила 50,9 доллара за баррель.

Таким образом, цена на нефть опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель впервые с 4 октября 2016 года, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Эксперты отмечают, что снижение стоимости топлива происходит на фоне сообщений о коммерческих запасах нефти в США, которые выросли в период с 30 сентября по 7 октября на 4,9 миллиона баррелей, в то время как рынок ожидал увеличения лишь на 0,65 миллиона баррелей.