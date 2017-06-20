Цена на гречку в России снова взлетела вверх

С конца мая в России замечен рост цены на гречку.

На прошлой неделе тонна гречки подорожала сразу на 1355 руб.

Стоимость зерна составила 29 585 руб.

Эксперты недоумевают – в стране нет экономически обоснованных причин для повышения цен на какую либо крупу. По их словам, крупы в России предостаточно, неурожаев нет.

Однако они отметили, что именно цена на гречку зачастую ведет себя вопреки рынку, сообщает Kommersant.

В ноябре 2014 года розничная цена гречки взлетела на 27,5%. В прошлый раз продавцы обвиняли поставщиков в повышении закупочных цен и предстоящих срывах поставок.