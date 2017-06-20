Цена на гречку в России снова взлетела вверх
С конца мая в России замечен рост цены на гречку.
На прошлой неделе тонна гречки подорожала сразу на 1355 руб.
Стоимость зерна составила 29 585 руб.
Эксперты недоумевают – в стране нет экономически обоснованных причин для повышения цен на какую либо крупу. По их словам, крупы в России предостаточно, неурожаев нет.
Однако они отметили, что именно цена на гречку зачастую ведет себя вопреки рынку, сообщает Kommersant.
В ноябре 2014 года розничная цена гречки взлетела на 27,5%. В прошлый раз продавцы обвиняли поставщиков в повышении закупочных цен и предстоящих срывах поставок.
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