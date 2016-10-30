Цена на газ для Белоруссии осталась на уровне 132 долларов за тысячу кубометров

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков озвучил цену на газ, поставляемый из России, она осталась на уровне 132 долларов за тысячу кубометров.

- Цена такая как есть — 132 доллара, - цитирует Кобякова РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Мир».

По словам главы белорусского Кабинета министров, недавний спор вокруг цены на природный газ удалось разрешить, основываясь на договоренностях, достигнутых в рамках Евразийского экономического союза.

- Мы нашли выходы, прежде всего в подходах, исходя из тех соглашений, которые подписаны в рамках Евразийского экономического союза. Мы должны выйти в 2019 году на единый рынок электроэнергии, в 2025 году — на единый рынок нефти и газа, — подчеркнул глава правительства Белоруссии.

Ранее сообщалось, что задолженность Белоруссии за поставляемый из России газ составила 281 миллион долларов, ее необходимо было погасить до 20 октября 2016 года.