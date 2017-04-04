Труп россиянки нашли в чемодане в итальянском порту
Тело 27-летней девушки найдено в чемодане, который осматривали в итальянском порту Римини, передает Life.ru
По отпечаткам пальцев удалось установить личность погибшей – ей оказалась гражданка России, которая временно проживала в Италии с видом на жительство.
Установлено, что на момент смерти девушка весила всего 35 кг, а на ее теле не обнаружено никаких признаков насильственной смерти.
По предварительной версии, девушка могла умереть от истощения, а уже позже была помещена в чемодан.
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