Труп принесли на прием в одну из поликлиник Новой Москвы

Двое мужчин принесли в поликлинику, расположенную на территории Новой Москвы, труп своего приятеля и потребовали его реанимировать.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел утром 12 апреля в травмопункте при поликлинике в Троицке.

Взволнованные посетители внесли в кабинет врача тело мужчины без признаков жизни. У пострадавшего была окровавлена голова. Медики, пощупав пульс, поняли, что пациенту помочь нельзя, так как он был мертв уже около получаса.

По словам друзей погибшего, его придавило деревом на лесозаготовке.

Выяснилось, что смертельную травму получил житель Самарской области, приехавший в Москву на заработки, сообщает «Московский комсомолец».

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