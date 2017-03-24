Труп мужчины обнаружили у метро «Молодежная» в Москве
Труп неизвестного мужчины был обнаружен сегодня у станции метро «Молодежная» в москве.
По словам очевидцев, тело мужчины лежало у выхода станции метро «Молодежная» рядом с торговым центром «Трамплин».
Вместе с тем инцидент не отразился на проходе на станцию, сообщает «ФАН».
На месте происшествия дежурят полицейские, выясняются обстоятельства гибели неизвестного.
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