Труп мужчины обнаружили у метро «Молодежная» в Москве

Труп неизвестного мужчины был обнаружен сегодня у станции метро «Молодежная» в москве.

По словам очевидцев, тело мужчины лежало у выхода станции метро «Молодежная» рядом с торговым центром «Трамплин».

Вместе с тем инцидент не отразился на проходе на станцию, сообщает «ФАН».

На месте происшествия дежурят полицейские, выясняются обстоятельства гибели неизвестного.

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