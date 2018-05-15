Труд смертельно опасен для мужчин

Британские ученые пришли к сенсационному выводу - труд вреден для здоровья мужчин.

Специалисты доказали связь между тяжелым физическим трудом и ранней смертностью мужчин.

Вместе с тем, оказалось, что женщинам, наоборот, полезно работать.

Выводы были сделаны на основе масштабных исследований, проводимых в 1960–2010-х годах, сообщает Life.