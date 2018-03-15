Трубки и кальяны запретят во всех гостиницах России
Министерство здравоохранения России вводит ряд поправок в антитабачный закон, по которым запрещается использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиничных номерах и холлах.
На данный момент документ согласуется с Минпромторгом, Минтруда и Минкультуры.
Законопроект предполагает вступление запрета курения кальянов в гостиницах, кафе и ресторанах с 1 января 2019 года, сообщает RNS.
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