Трубки и кальяны запретят во всех гостиницах России

Министерство здравоохранения России вводит ряд поправок в антитабачный закон, по которым запрещается использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиничных номерах и холлах.

На данный момент документ согласуется с Минпромторгом, Минтруда и Минкультуры.

Законопроект предполагает вступление запрета курения кальянов в гостиницах, кафе и ресторанах с 1 января 2019 года, сообщает RNS.