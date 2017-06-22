Под тротуарную плитку Москвы начали копать следователи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения при организации закупок более чем на 4 млрд рублей в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица».

Проверка была проведена после запросов депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Выявленные нарушения касаются закона «О контрактной системе» - оценка работ проводилась по «субъективным критериям», а значит, условия выбора контракта были сделаны методом, далеким от законного.

Также отсутствуют сведения по показателям «качество работ», «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», что оставляет оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика.

Валерий Рашкин направил письма ФАС в Генпрокуратуру для проведения дальнейшей проверки в соответствии с компетенцией, сообщает Kommersant.

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События: общество
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