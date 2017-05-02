Троллейбус с пассажирами загорелся на юго-западе Москвы

Троллейбус с пассажирами загорелся на Севастопольском проспекте в Москве, говорится в сообщении МЧС.

«Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет», - говорится в сообщении МЧС на официальной странице в Twitter.

Приехавшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщает агентство Nation news.