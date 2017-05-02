Троллейбус с пассажирами загорелся на юго-западе Москвы
Троллейбус с пассажирами загорелся на Севастопольском проспекте в Москве, говорится в сообщении МЧС.
«Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет», - говорится в сообщении МЧС на официальной странице в Twitter.
Приехавшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщает агентство Nation news.
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