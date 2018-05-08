Троллейбус с пассажирами врезался в столб в Москве
Троллейбус с пассажирами столкнулся с мачтой городского освещения на Профсоюзной улице в Москве.
Инцидент произошел с троллейбусом, следовавшим по маршруту №72, утром 8 мая, когда жители столицы отправляются на работу.
В результате дорожного происшествия четыре пассажира получили ушибы и были госпитализированы.
В настоящее время выясняется, что стало причиной ДТП с участием троллейбуса, сообщает «Федерал пресс».
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