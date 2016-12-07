Троим омским депутатам отказали в выезде за границу
Три депутата заксобрания Омской области и Омского горсовета стали невыездными из-за долгов по кредитам, страховым и коммунальным платежам.
В числе должников двое представителей фракции «Справедливая Россия» Елена Свешникова и Антон Дубель, а также коммунист Виталий Кудринский, передает РИА ФедералПресс. Выехать за пределы России они будут вправе только поле погашения всех своих задолженностей, которые исчисляются сотнями тысяч рублей.
В пресс-службе УФССП по региону отметили, что с начала года ограничение на выезд из РФ было применено более чем к 18 тысячам должников.
Следующая новость Россия и ОПЕК условились о сокращении объемов добычи нефти
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии