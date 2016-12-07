Троим омским депутатам отказали в выезде за границу

Три депутата заксобрания Омской области и Омского горсовета стали невыездными из-за долгов по кредитам, страховым и коммунальным платежам.

В числе должников двое представителей фракции «Справедливая Россия» Елена Свешникова и Антон Дубель, а также коммунист Виталий Кудринский, передает РИА ФедералПресс. Выехать за пределы России они будут вправе только поле погашения всех своих задолженностей, которые исчисляются сотнями тысяч рублей.

В пресс-службе УФССП по региону отметили, что с начала года ограничение на выезд из РФ было применено более чем к 18 тысячам должников.