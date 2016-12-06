Троих фанатов ФК «Локомотив» задержали по делу об экстремизме

Трое фанатов московского футбольного клуба «Локомотив» задержаны в ходе обыска в Доме болельщиков команды.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах столицы. Оперативники ищут материалы экстремистского характера, запрещенную литературу и символику.

Основанием для возбуждения дела послужили события в октябре прошлого года, во время матча «Локомотива» с албанской командой «Скендербеу». Болельщики москвичей позволили себе экстремистские кричалки в адрес албанских спортсменов.