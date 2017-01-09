Трое украинских силовиков пропали возле линии разграничения в Донбассе
Трое украинских силовиков пропали возле линии разграничения в Донбассе, заявили в пресс-центре штаба украинской силовой операции.
Как отмечается в материале, трое военнослужащих одной из воинских частей не вернулись к месту расположения подразделения, расположенного вблизи линии разграничения.
- На данный момент связь с ними отсутствует, - говорится в сообщении пресс-центра.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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