Трое украинских силовиков пропали возле линии разграничения в Донбассе, заявили в пресс-центре штаба украинской силовой операции.

Как отмечается в материале, трое военнослужащих одной из воинских частей не вернулись к месту расположения подразделения, расположенного вблизи линии разграничения.

- На данный момент связь с ними отсутствует, - говорится в сообщении пресс-центра.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».