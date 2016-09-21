Трое туристов застряли в скале в Австралии
На операцию по спасению туристов, застрявших в австралийских горах, ушло 11 часов. Для этого пришлось задействовать вертолет,сообщает Lenta.ru
Трое мужчин отправились покорять скалу Улуру, которая является знаменитой достопримечательностью. Молодые люди сошли с туристической тропы, чтобы спуститься в расщелину, но выбраться не смогли.
Высота скалы составляет 348 метров. Также скала является популярным туристическим объектом. Она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Подниматься на гору местные законы не запрещают, однако племя анангу, которой официально принадлежит Улуру, сообщает отдыхающим не делать этого, так как место считается священным.
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