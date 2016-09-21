Трое туристов застряли в скале в Австралии

На операцию по спасению туристов, застрявших в австралийских горах, ушло 11 часов. Для этого пришлось задействовать вертолет,сообщает Lenta.ru

Трое мужчин отправились покорять скалу Улуру, которая является знаменитой достопримечательностью. Молодые люди сошли с туристической тропы, чтобы спуститься в расщелину, но выбраться не смогли.

Высота скалы составляет 348 метров. Также скала является популярным туристическим объектом. Она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подниматься на гору местные законы не запрещают, однако племя анангу, которой официально принадлежит Улуру, сообщает отдыхающим не делать этого, так как место считается священным.