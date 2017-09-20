Трое российских военных получили ранения в Сирии
Трое российских военнослужащих получили ранения в ходе наступления террористов на сирийский Идлиб, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.
По его словам, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации прорвали окружение и без потерь вышли в район расположения правительственных войск Сирии.
«В ходе операции получили ранения три военнослужащих», — отметил генерал-полковник. Наступление террористов было остановлено, сообщает Life.
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