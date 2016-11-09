Трое пожарных пострадали при тушении склада с пиротехникой в Благовещенске
В городе Благовещенске Амурской области при тушении возгорания на складе с канцелярскими принадлежностями и пиротехникой пострадали трое пожарных.
Причиной инцидента стал сбой спецтехники. Как рассказала «Интерфаксу» представитель регионального ГУ МЧС Раиса Копырина, в ходе тушения пожара по неизвестным пока причинам перевернулся коленчатый подъемник. В это время в люльке находились два человека. Кроме того, травмы получил и стоявший рядом с подъемником пожарный. Все трое пострадавших госпитализированы с ушибами и переломами.
Пожар на складе произошел рано утром. На локализацию возгорания пожарным потребовалось более двух часов. Его площадь составила около одной тысячи квадратных метров.
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