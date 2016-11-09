Трое пожарных пострадали при тушении склада с пиротехникой в Благовещенске

В городе Благовещенске Амурской области при тушении возгорания на складе с канцелярскими принадлежностями и пиротехникой пострадали трое пожарных.

Причиной инцидента стал сбой спецтехники. Как рассказала «Интерфаксу» представитель регионального ГУ МЧС Раиса Копырина, в ходе тушения пожара по неизвестным пока причинам перевернулся коленчатый подъемник. В это время в люльке находились два человека. Кроме того, травмы получил и стоявший рядом с подъемником пожарный. Все трое пострадавших госпитализированы с ушибами и переломами.

Пожар на складе произошел рано утром. На локализацию возгорания пожарным потребовалось более двух часов. Его площадь составила около одной тысячи квадратных метров.