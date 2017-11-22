Трое мужчин подозреваются в краже 6 миллионов рублей из банкоматов

В Махачкале были задержаны трое жителей республики Дагестан по подозрению в воровстве 6 миллионов рублей.

В мае этого года в полицию поступили заявления о хищении денег из банкоматов от трех банков. По словам представителей банков, неизвестные взломали программное обеспечение терминалов и украли более 6 миллионов рублей, сообщает «Федерал пресс».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Воров удалось задержать при очередной попытке взломать банкомат. Все трое сознались в краже. Сейчас полицией разыскивается четвертый соучастник преступлений.



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Теги:
Места: Россия
События: кража, криминал
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