Трое мирных граждан погибли в машине под гусеницами танка ВСУ под Мариуполем

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в ночь с 5 на 6 ноября, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения угнали из места расположения роты танк, на котором совершили наезд на гражданский автомобиль с тремя пассажирами в селе Заря в окрестностях Мариуполя. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Подтверждается очередной факт произвола ВСУ на линии соприкосновения. В ночь с 5 на 6 ноября военнослужащие первой танковой роты 36 отдельной бригады морской пехоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали танк из места расположения роты. Они выехали в населенный пункт Заря в магазин, при этом в центре населенного пункта совершили наезд на гражданский автомобиль, в котором находились трое гражданских лиц. Все трое от полученных травм скончались на месте, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Разведка ДНР неоднократно сообщала о том, что военнослужащие ВСУ злоупотребляют алкоголем, что неоднократно приводило к трагедиям. Последний подобный случай был зафиксирован под Красноармейском, где под гусеницами украинского танка погибли двое мирных жителей.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
События: происшествия
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