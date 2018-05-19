Трое из четырех напавших на прихожан в Грозном были жителями Чечни
Главарь группы боевиков, напавших на церковь в Грозном, проживал в одном из соседних регионов, трое других – жители Чечни.
«Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного», - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сотрудники полиции пытаются установить возможных сообщников убитых боевиков, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что при атаке на церковь в Грозном погибли три человека, двое из которых – сотрудники полиции. Бандиты имели при себе десяток бутылок с зажигательной смесью, а также двуствольный обрез.
Следующая новость Ученые подтвердили дату смерти Адольфа Гитлера по зубам
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии