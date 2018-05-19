Трое из четырех напавших на прихожан в Грозном были жителями Чечни

Главарь группы боевиков, напавших на церковь в Грозном, проживал в одном из соседних регионов, трое других – жители Чечни.

«Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного», - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сотрудники полиции пытаются установить возможных сообщников убитых боевиков, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что при атаке на церковь в Грозном погибли три человека, двое из которых – сотрудники полиции. Бандиты имели при себе десяток бутылок с зажигательной смесью, а также двуствольный обрез.