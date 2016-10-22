Трое человек попытались ограбить магазин в ТЦ в Бельгии
В ювелирный магазин в торговом центре в Бельгии ворвались трое вооруженных человек с целью ограбления.
Это случилось в субботу утром в населенном пункте Шателино в 50 километрах от Брюсселя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал.
В настоящее время на месте происшествия находится полиция.
Очевидцы сообщают, что были слышны выстрелы.
Полиция эвакуировала посетителей ТЦ.
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