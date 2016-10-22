Трое человек попытались ограбить магазин в ТЦ в Бельгии

В ювелирный магазин в торговом центре в Бельгии ворвались трое вооруженных человек с целью ограбления.

Это случилось в субботу утром в населенном пункте Шателино в 50 километрах от Брюсселя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал.

В настоящее время на месте происшествия находится полиция.

Очевидцы сообщают, что были слышны выстрелы.

Полиция эвакуировала посетителей ТЦ.