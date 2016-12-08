«Триумф» начал боевое дежурство на северо-западе России
Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» заступили на опытно-боевое дежурство по охране воздушных границ на северо-западе России.
Расчеты комплексов проведут их проверку в рамках системы воздушно-космической обороны, а также проведут специальные тренировки, рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) Игорь Мугинов.
Возможности С-400 «Триумф» позволяют уничтожать все современны, а также перспективные средства воздушного нападения. Комплекс способен перехватывать цели на расстоянии в несколько сотен километров и на высоте до 30 километров при их скорости до 4,8 км/с.
Следующая новость Трамп обсудил с Ди Каприо вопросы экологии и занятости
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии