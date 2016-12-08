«Триумф» начал боевое дежурство на северо-западе России

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» заступили на опытно-боевое дежурство по охране воздушных границ на северо-западе России.

Расчеты комплексов проведут их проверку в рамках системы воздушно-космической обороны, а также проведут специальные тренировки, рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) Игорь Мугинов.

Возможности С-400 «Триумф» позволяют уничтожать все современны, а также перспективные средства воздушного нападения. Комплекс способен перехватывать цели на расстоянии в несколько сотен километров и на высоте до 30 километров при их скорости до 4,8 км/с.