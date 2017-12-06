Третьяковская галерея устраивает конкурс для детей
Третьяковская галерея предлагает юным россиянам взять поучиться рисовать на интернет-курсах и принять участие в онлайн-конкурсе.
Акцию музей проводит совместно с МТС. В ней смогут принять участие дети из всех регионов стран в возрасте 11 до18 лет. Им предлагается создать картину в духе лучизма и разместить на сайте pokolenie.mts.ru, сообщает телеканал «360».
Работы будут приниматься до мая 2018 года. Часть из них выставят в залах Третьяковки. оценивать рисунки будут педагоги и искусствоведы музея.
Проект является частью движения «Поколения М», цель которого состоит в оказании помощи тяжело больным детям.
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