Третьяк удивлен и расстроен решением Первого канала не транслировать свой же турнир
Глава федерации хоккея РФ Владислав Третьяк заявил, что для него решение руководства Первого канала отказаться от трансляции Кубка Первого канала стало неприятной неожиданностью.
- Для меня самого это неожиданно. Сейчас мы стараемся «разрулить» эту ситуацию, связываемся с Первым каналом. Они прислали нам такое сообщение. У нас сейчас ведется диалог, - цитирует Третьяка ТАСС.
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что бесплатно передала права на трансляцию матчей Кубка Первого канала «Матч ТВ» в связи с тем, что у спортивных трансляций слишком низкие рейтинги. Ранее, в четверг Первый канал транслировал матч Россия – Швеция, который завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
Как отметила пресс-служба главного телеканала страны, рейтинг этой трансляции оказался настолько низким, что организация не смогла выполнить свои обязательства перед рекламодателями.
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